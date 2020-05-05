بدء حصاد محصول القمح في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية

افتتح اليوم الثلاثاء "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، موسم حصاد القمح بمزرعة أبوجريدة التابعة لمدرسة دمياط الثانوية الزراعية، بمساحة 10 فدان في تجربة رائدة للتعليم الزراعي بدمياط ودعما للاقتصاد القومي.وأكد "عادل عثمان" على أهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليات حصاد القمح، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد، كذلك توفر الوقت والجهد على المزارعين، لافتا إلى أن موسم القمح من أهم المواسم التي يهتم بها الجميع باعتباره، المحصول الاستراتيجي لمصر.وأضاف "عثمان" أنه يأتي ذلك في تنفيذ مشروع رأس المال إنتاجى تعليمي، بمزرعة أبو جريدة التابعة لمدرسة دمياط الثانوية الزراعية والتي تبلغ مساحتها 30 فدانا، والاستفادة من المشروعات الإنتاجية في سد احتياجات المجتمع وتعليم الطالب آليات سوق العمل.كان ذلك بحضور مهندس محمد الحداد مدير عام التعليم الفني، وعلاء مجاهد مدير إدارة التعليم الزراعي ورفعت البطوط مدير التعليم الفني بإدارة دمياط الجديدة وفاطمة رزق مديرة مدرسة دمياط الثانوية الزراعية.