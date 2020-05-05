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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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7 ملايين دولار شرط الزمالك لرحيل فرجاني ساسي
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:39 م
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وضع مسئولو نادي الزمالك شرطًا لرحيل التونسي فرجاني ساسي خلال الموسم المقبل حال رغبته في الاحتراف في أي من الدول العربية بعد العروض التي وصلت له في وقت سابق.
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