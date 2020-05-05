«تعليم الغربية»: لا عقبات في امتحانات اليوم

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على انتظام دخول جميع طلاب الصف الثانى الثانوي على منصة الامتحان الإلكترونى الذي جرى اليوم الثلاثاء في مادة الأحياء لطلاب المجموعة العلمية ومادة الفلسفة والمنطق للمجموعة الأدبية، عبر "التابلت" من المنزل وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% ودون اى مشكلات.وأشار إلى أن الإختبارات تمر بسلام نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية العشر علي مستوي المحافظة، والإدارات النوعية بالمديرية "التعليم الثانوى، شئون الطلبة، المكتب الفنى، التطوير، الإحصاء، المتابعة"وأضاف وكيل التعليم بالغربية، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة وأن هناك تواصلا مستمرا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسئولى التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا.