إزالة 197 تعديًا عن أراضى زراعية وأملاك الدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.وأوضحت أنه تم خلال الحملات التى نُفذت الأسبوع الجاري تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وتنفيذ حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، واللواء هشام رفعت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، ومحمود بريك، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب، ومجدى خاطر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أسفرت عن إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية فى المهد بفارسكور وميت أبوغالب على مساحة ١٨٥ مترًا مربعًا، وكذلك إزالة حالة بناء بالمخالفة دون ترخيص بدمياط على مساحة ٢٥ م٢، هذا بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم على مساحة ٤٥٠ م٢ بكفر البطيخ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها خلال الفترة الماضية ١٩٧ حالة وتلقى ١٣ طلب تصالح فى مخالفات البناء بمعدل تنفيذ بلغ ٩٩.٥٪.