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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: في الإنجيل وصايا تخص كل فرد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:33 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا تواضروس الثاني".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الإنجيل، وقال البابا تواضروس: "الله هو المرشد، وأنت تقرأ في إنجيلك تجد وصايا مكتوبة لأجلك، تلمع أمامك وتكون هذه الوصايا لترشدك للعمل والحياة".

وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية.

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