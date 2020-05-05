رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة مطروح»: ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح والشعير هذا العام

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:26 م
القمح
القمح
ا ش ا
طباعة
أكد مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح أحمد يوسف، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح والشعير هذا العام، مشيرًا إلى أن مساحة الشعير المزروع هذا الموسم بلغت 170 ألف فدان، ومساحة القمح 15.769 ألف فدان.

وقال مدير مديرية الزراعة إن محافظ مطروح خالد شعيب يتابع موسم الحصاد وإجراءات توريد الأقماح لصومعة تخزين الغلال في قرية الشمامة بمدينة الحمام شرقي المحافظة، لافتًا إلى أنه تم بدء موسم الحصاد للحقول الإرشادية لمحصولى الشعير والقمح بمدينة الحمام، بحضور مدير الإرشاد الزراعي والشئون الزراعية في المديرية، والإدارة الزراعية في الحمام، وعدد من المزارعين.

وأوضح مدير مديرية الزراعة أن مساحة الحقول الإرشادية هذا العام لمحصول الشعير بلغت 68 حقلًا إرشاديًا، وتم توريد 972 طن قمح إلى صومعتي الشمامة والمصرية، متوقعًا وصول حجم التوريد إلى 20 ألف طن من القمح هذا الموسم.

موضوعات متعلقة

الأتراك أنقذوه.. تفاصيل إحباط محاولة الانقلاب على «تميم»

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الفيروس الأخطر
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
المزيد

الثقافة

«بيت العود» و«الحرية للإبداع» يبدآن الدراسة «أون لاين» بالمجان

«الأعلى للثقافة» ينعى الشاعر والناقد يسري العزب

«البحرين للتنمية السياسية» يصدر «اتجاهات الناخبين نحو الشعارات»

الحلقة 11 من رواية «الصديق أبوبكر».. يوم الهجرة