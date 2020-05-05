«زراعة مطروح»: ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح والشعير هذا العام

أكد مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح أحمد يوسف، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح والشعير هذا العام، مشيرًا إلى أن مساحة الشعير المزروع هذا الموسم بلغت 170 ألف فدان، ومساحة القمح 15.769 ألف فدان.وقال مدير مديرية الزراعة إن محافظ مطروح خالد شعيب يتابع موسم الحصاد وإجراءات توريد الأقماح لصومعة تخزين الغلال في قرية الشمامة بمدينة الحمام شرقي المحافظة، لافتًا إلى أنه تم بدء موسم الحصاد للحقول الإرشادية لمحصولى الشعير والقمح بمدينة الحمام، بحضور مدير الإرشاد الزراعي والشئون الزراعية في المديرية، والإدارة الزراعية في الحمام، وعدد من المزارعين.وأوضح مدير مديرية الزراعة أن مساحة الحقول الإرشادية هذا العام لمحصول الشعير بلغت 68 حقلًا إرشاديًا، وتم توريد 972 طن قمح إلى صومعتي الشمامة والمصرية، متوقعًا وصول حجم التوريد إلى 20 ألف طن من القمح هذا الموسم.