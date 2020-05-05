تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد فحص 702 شخص.وأوضحت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ أول ظهور له في البلاد يوم 2 مارس الماضي إلى 1329 حالة إصابة، شُفى منهم 470 شخصًا، ويتابع 847 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات.