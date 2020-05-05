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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فودافون "عزوتنا ملايين" تسجل 50 مليون مشاهدة.. وتفاعل كبير من المشاهدين ورواد التواصل الاجتماعى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:20 م
فودافون
فودافون
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عادة ما تلاقي حملات فودافون الرمضانية قبولًا وصدى واسعًا لدى جمهور السوشيال ميديا، وجاءت حملتها الإعلانية للموسم الرمضاني الحالي لترسم البهجة على وجوه الكثيرين الذين تمكنوا من رؤية نخبة من نجومهم المفضلين في منازلهم يقضون أوقاتًا طيبة مع أحبائهم، بينما يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل.

ومن بين هؤلاء النجوم يطل النجم هنيدي والنجمة منى زكي، والقامة الفنية الكبيرة عبدالرحمن أبوزهرة، بالإضافة إلى النجوم الشابة منهم أمينة خليل، أحمد بهاء، مطرب فريق "شارموفرز" ونجم فريق "كايروكي" أمير عيد، إلى حانب الثلاثي المرح شيكو وفهمي وهشام.

كما يضم الإعلان نجم فودافون الفرعون المصري محمد صلاح، الذي ظهر في مقاطع مع ابنته مكة تظهر عليهما السعادة وقضاء أوقات طيبة في بيتهما سالمين.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تعود لإعلانات رمضان بعد ثلاثة أعوام غياب، بغناء أغنية الإعلان الذى يروج لفكرة "العزوة" التي من الممكن تحقيقها هذا العام بالحفاظ على السلامة والتواصل باستخدام التكنولوجيا وخدمات فودافون التي تدعم بها عملاءها ومستخدميها أينما كانوا ومهما كانت الظروف. 

وقبل إطلاق الحملة الرمضانية لفودافون بساعات قليلة، قامت الشركة بعرض حوار حصري لصاحبة السعادة إسعاد يونس مع الدكتور أحمد المناوى الذي بادر بتصنيع واقي وجه لمساعدة الأطباء وفرق التمريض في مهمتهم وحفاظًا على صحتهم كونهم الصفوف الأولي في مواجهة الوباء، لتستكمل المفاجأة بضم هذا المقتطف للحملة الرمضانية "عزوتنا ملايين"، وهو ما يثبت أن الحملة الإعلانية تهدف إلى رسائل سامية وتقوم الشركة من خلالها ببعث التفاؤل والسعادة على قلوب المصريين.

وحقق الإعلان نسبة مشاهدة عالية، حيث سجل أكثر 50 مليون مشاهدة بعد أول عشرة أيام من السباق الرمضاني، ليتربع عرش شركات الاتصالات، كما أكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إعلان فودافون هو الأفضل في رمضان 2020 خاصة بعد أن اكتسح هشتاج عزوتنا ملايين العديد من الصفحات وأصبح الإعلان رائجًا، ووصل عدد المعجبين به لأكثر من مليون شخص، ليؤكد ذلك على مصداقية وبساطة الإعلان، وعلق البعض بالتعليقات الإيجابية مثل "إعلان بيفكرنا بكل حبايبنا.. فكرة جميلة وقريبة من القلب" والبعض الأخر كان عيدًا بظهور نجومه المفضلين "مو لاح ومكة بجد إعلان حلو أوي بيفرحني كدة" وأخيرًا علق البعض على ظهور صاحبة السعادة "ظهورها دايمًا مميز ويحمل رسالة سامية.. حقيقي صاحبة السعادة".
ويأتي هذا الإعلان تماشيًا مع حملة الشركة "خليك في البيت" للتشجيع على البقاء في المنزل والالتزام بتعليمات السلامة والأمان، لترسل فودافون أيضًا، كاميرا ومعدات إضاءة خفيفة معقمة إلى بيوت الفنانين لتصوير هذه المساهمات العفوية فى الإعلان الذي خرج بسيطًا، لكن يحمل معاني كبيرة وكثيرة، كما يرفع من الروح الإيجابية لدى المشاهدين في هذه الظروف الاستثنائية.

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