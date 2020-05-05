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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مركز بحوث الصحراء يحصل على الشهادة الدولية ISO 9001-2015

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:19 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم تقريرا من الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء يفيد حصول المركز بكامل هيكله الإدارى والبحثى المتمثل فى أربع شعب بحثية، وثلاثة وعشرون قسم علمى، وأحدى عشر محطة بحثية، وخمسة وثلاثون إدارة عامة وفرعية على الشهادة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO9001:2015

وقال مصيلحي إن اعتماد نظام إدارة الجودة يعد قرارًا إستراتيجيًا للإدارة العليا بمركز بحوث الصحراء وجزءًا لا يتجزأ من مبادرات التنمية المستدامة التى يتبناها المركز وفقا لرؤية الدولة ومن واقع الاهتمام بنظم الجودة فى التعليم والبحث العلمي والإنتاج والتسويق بما يؤدي الى نجاح المؤسسات الخدمية وبالتالي ارتفاع كفاءة مستوي الأداء مما يزيد القدرة التنافسية للمؤسسات وفتح مجالات خارجية، لذلك كانت أهمية العمل لتطبيق نظم الجودة على كفاءة الأداء وما يترتب عليه من مردود اقتصادي.

وكان لدعم قيادات المركز دور كبير فى هذا الإنجاز الكبير حيث قام السيد الأستاذ الدكتور رئيس مركز بحوث الصحراء أ.د نعيم مصيلحى بإنشاء مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد بقرار رقم (184) لسنة 2018 وكذلك أصدر سيادته قرار بدء تطبيق النظام رقم 475 بهدف تطوير نشاط المؤسسة ورفع كفاءة العمل البحثي والإداري بالمركز، وبناء قدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية وتوثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل نظم وقواعد التشغيل بما يطابق معايير المواصفة الدولية.وايضًا مطابقة جميع عمليات المركز للمعايير الدولية.

وقد قامت الجهه المانحة بالمراجعات الخارجية للمقر الرئيسي للمركز والمحطات البحثية مع التركيز على المفاهيم والمخاطر والأهداف المحددة بواسطة المعايير الدولية وكانت طريقة المراجعة المعتمدة هي المقابلات الشخصية والملاحظات على الأنشطة وعرض المستندات والسجلات، وفحص المعامل والشعب البحثية وجميع الأدارات وأستقر رأى فريق المراجعة أن مركز بحوث الصحراء قد قام بتطوير وتحسين الجهاز الإداري والوفاء بمتطلبات المعايير الدولية وأظهر قدرة الجهاز الإدارى على إنجاز متطلبات وإحتياجات وخدمات وسياسة مركز بحوث الصحراء وأهدافه وفقًا لسياسة وأهداف الدولة.

وعليه أوصي فريق المراجعة التابع للشركة الدولية المانحة لشهادات الجودة ISC Egypt والمعتمدة من GAS-ANZ ( مركز الإعتماد الدولى إستراليا، نيوزلاندا ) بمنح الشهادة الدولية وبذلك أعتمد مركز بحوث الصحراء دوليا وحصل على شهادة الجودة الدوليةISO 9001: 2015 لنظام جودة الإداره لعام 2020 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وبذلك يكون مركز بحوث الصحراء أحد الجهات البحثية الهامة التى تحصل على هذه الشهادة الدولية والتى يتم تطبيقها على كافة الإدارات والشعب والمحطات البحثية لتحقيق أهداف إستراتيجية المركز للإرتقاء بالمستوى البحثى والعلمى وتنمية المجتمع ورفع قدرات ومهارات الكوادر المتخصصة فى خدمة المجتمع سعيًا لتحقيق التنمية المستدامه ضمن تطبيق معايير الإعتماد العالمية لضمان الجودة.

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