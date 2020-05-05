رئيس سرس الليان ونائب المأمور يودعون 12 متعافيًا من «اليونسكو»

أعلن مركز اليونسكو بمدينة سرس الليان المخصص للعزل بمحافظة المنوفية، عن خروج 12 متعافي من فيروس كورونا المستجد، بعد أن أتموا العلاج بمقر المبنى العزل باليونسكو.وكان في استقبال الحالات المتعافية من فيروس، كورونا المستجد كوفيدا 19 رئيس مدينة سرس الليان، هناء عقيله ونائب مأمور قسم شرطة سرس الليان، الرائد مصطفى عباس، والمهندسة مروة زهران، نائب رئيس المدينة.وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد تفقد اليوم عددا من منازل أسر العزل المنزلي بقرية الدبايبة التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، وذلك للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حيث قام بتوزيع كراتين مواد غذائية وكمامات طبية علي أسر العزل، وذلك. فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.