رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الإعلام: أولوية عودة العالقين فى الكويت للحالات الإنسانية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:19 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
محمد جعفر
طباعة
قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن اليوم يشهد بدء عودة المصريين العالقين فى دولة الكويت إلى أرض الوطن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لعدد من الوزراء بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج.

وأوضح "هيكل" أن هناك أولويات للعمل فى هذا الملف، الأولوية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول الاخرى، أما الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

وأكد أن جميع الوزارات تعاونت فى هذا الملف، وأن القوات المسلحة كان لها دور كبير فى رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير جدًا، إلى جانب قيام وزارة الصحة بكل الإجراءات الطبية، اعتبارًا من وصول المصريين العالقين إلى مطار القاهرة وفى مناطق العزل.

وفى نهاية كلمته قال وزير الدولة للإعلام: "وفقًا للتوجيهات الرئاسية لن نترك مصريًا واحدًا عالقًا خارج الحدود المصرية فى حالة رغبته فى العودة إلى مصر بإذن الله".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: ما زلنا في فصل الربيع وسنشهد تقلبات جوية

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

توفر 100 ألف وظيفة.. اعتماد التصميم العمرانى لـ25 مشروعًا بـ11 مدينة جديدة

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الفيروس الأخطر
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
المزيد

الثقافة

«بيت العود» و«الحرية للإبداع» يبدآن الدراسة «أون لاين» بالمجان

«الأعلى للثقافة» ينعى الشاعر والناقد يسري العزب

«البحرين للتنمية السياسية» يصدر «اتجاهات الناخبين نحو الشعارات»

الحلقة 11 من رواية «الصديق أبوبكر».. يوم الهجرة