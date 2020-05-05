وزير الإعلام: أولوية عودة العالقين فى الكويت للحالات الإنسانية

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن اليوم يشهد بدء عودة المصريين العالقين فى دولة الكويت إلى أرض الوطن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لعدد من الوزراء بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج.وأوضح "هيكل" أن هناك أولويات للعمل فى هذا الملف، الأولوية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول الاخرى، أما الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.وأكد أن جميع الوزارات تعاونت فى هذا الملف، وأن القوات المسلحة كان لها دور كبير فى رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير جدًا، إلى جانب قيام وزارة الصحة بكل الإجراءات الطبية، اعتبارًا من وصول المصريين العالقين إلى مطار القاهرة وفى مناطق العزل.وفى نهاية كلمته قال وزير الدولة للإعلام: "وفقًا للتوجيهات الرئاسية لن نترك مصريًا واحدًا عالقًا خارج الحدود المصرية فى حالة رغبته فى العودة إلى مصر بإذن الله".