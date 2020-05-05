76.8 % من الأتراك لا يثقون فى بيانات الإصابة والوفاة بكورونا

أكدت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن 3 من أصل كل 4 أتراك لا يثقون فى أرقام الحكومة المتعلقة بإصابات ووفيات فيروس كورونا، وفقًا لآخر استطلاعات الرأى.وتابعت أنه نظرًا لأن تركيا كانت تعلن عن استقرار عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ثم خفضها، فقد أظهر استطلاع رأى انخفاض الثقة بشكل كبير في الأرقام الرسمية بين الجمهور، حيث أفاد 76.8% من المشاركين أنهم لا يعتقدون أنه يتم الإعلان عن الحالات والوفيات بدقة.كان الاستطلاع يهدف إلى تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لوباء كورونا، وأجرى بواسطة مركز أوراسيا لاستطلاع الرأي العام (AKAM).وأظهرت النتائج أيضًا أن 67.9% وجدوا أن برامج الدعم المالي الحكومية غير كافية وأن 9.8% فقط قالوا إن بإمكانهم الحفاظ على تمويلهم لأكثر من شهرين في حالة حظر تجوال عام.