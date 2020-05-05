برلماني: الحكومة تقدم مساعدات كبيرة للدول في مواجهة كورونا

قال النائب صلاح شوقي عقيل عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تقوم بدور مهم فى مساعدة الدول التى تعانى من أزمة انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن الدولة المصرية أرسلت فى الفترة الماضية مساعدات إلى عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والصين، بهدف مساندة الدول فى مواجهة الأزمة.وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور، أن العديد من الدول تعانى من انتشار فيروس كورونا، ومساعدات الدولة المصرية للدول الأخرى تأتي لدور القيادة السياسية فى مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع المواطنين لتوجيهات مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفيروس لعدم انتشاره والحفاظ على أرواح المواطنين من العدوى.