لماذا نصوم شهر رمضان؟.. الأزهر يجيب (فيديو)

نشرت الصفحات الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، فيديو تحت عنوان "ما الحكمة من الصيام؟ ولماذا نصوم شهر رمضان؟" وذلك في إطار الرسالة الثامنة من حملة "أياما معدودات"، والتي تهدف إلى توضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.أوضح الدكتور محمود الهواري في تلك الرسالة فلسفة الصيام، والحكمة من الصيام، مؤكدا أن كل الشعائر هي عبودية لله تعالى، وأن الحكمة من الصيام والجوع والعطش تتمثل فيما يلي:أولا: أن المسلم من خلال الصيام والإحساس بالجوع والعطش يشعر بألم الفقراء والمساكين ممن يعيشون هذا الشعور طوال حياتهم.ثانيا: أن الصيام يدرب المؤمن ويعلمه الامتناع عن المعصية واجتنابها والبعد عنها.ثالثا: أن الصيام يعطي المؤمن القدرة على اتخاذ القرار في القيام بالعبادات ومواصلتها فيما بعد رمضان عبر صيام الست من شوال، ومواصلة قيام الليل وغيرها من العبادات التي اعتادها في رمضان.رابعا: يقوي الصيام من إرادة المسلم، ويجعله إيجابيا، بالإقدام على مساعدة الغير والإكثار من عمل الخير وغيرها.خامسا: الحكمة الخامسة والأخيرة هي تلك التي جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، فالحكمة الصريحة هنا هي التقوى وهي أن تشعر بآلام غيرك وتمتنع عن المعصية وغيرها من الحكم الكثيرة الموجودة في صيام شهر رمضان.