ضبط 5 أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبقيادة الرائد مصطفى فرغل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، من ضبط 5 أشخاص أثناء القيام بأعمال الحفر؛ للتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء جمال إبراهيم، نائب المدير لقطاع الجنوب يُفيد بضبط عدد من الأشخاص أثناء الحفر عن الأثار بمنزل عامل بالأوقاف مطلوب ضبطه بإحدى القضايا.وبالتحريات والبحث تبين أنه أثناء استهداف المحكوم عليه “م. إ.م”، 48 سنة، عامل، موظف بالأوقاف والمطلوب التنفيذ عليه في 17 قضية تم ضبطه وبرفقته 4 أخرين يُقيمون بدائرة القسم أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار وعُثر على حفره بقطر 2 متر وعمق 7 متر ونصف.وبسؤال المُتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزل الأول.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.