«بيت العود» و«الحرية للإبداع» يبدآن الدراسة «أون لاين» بالمجان

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن بدء الدراسة "ببيت العود العربى" و"مركز الحرية للإبداع" بالإسكندرية التابعان للصندوق أونلاين، على أن تكون الدراسة خلال شهر مايو مجانًا منحة وتشجيعًا للدارسين.تتضمن الدراسة تقديم منهج "النظريات الموسيقية" يومى السبت والخميس، بالإضافة إلى الدراسات العملية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع أونلاين.يقع بيت الهراوي"بيت العود العربى" ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية حيث يجاوره منزل وقف الست وسيلة، ويطل على منزل زينب خاتون بشارع محمد عبده بالأزهر وقد أنشأه أحمد بن يوسف الصيرفي في سنة 1731م. وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في سنة 1881م.