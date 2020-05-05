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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تابوت فرعونى غامض يثير حيرة العلماء عن أسرار الدفن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:05 م
تابوت فرعوني
تابوت فرعوني
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "intallaght" الأيرلندي، أنه تم اكتشاف تابوت قديم لمراهقة فرعونية عمره 3500 عام، ويحتوي على معدات جنائزية نادرة.

وتابع أن علماء الآثار اكتشفوا التابوت وقد تم نحته من قطعة خشب واحدة من شجرة الجميز، وقدر العلماء عمرها بين 15 و16 عامًا، تم طلاء السطح الخارجي للتابوت وقد يبدو غريبًا بالنسبة لنا أنه لا يتجاوز عرضه 0.33 متر.

وأضاف أنه لهذا السبب، تم وضع جسد الفتاة على جانبها، لأنه لم يكن واسعًا بما فيه الكفاية وكان معها العديد من الملحقات، بما في ذلك القرط وقلادة من ثلاث حبات، واحدة مع خرز أزرق، وواحدة بالحجارة الخضراء، وآخرها يتكون من عشرات القطع الصغيرة من الجمشت والعنبر والزجاج الأزرق واللؤلؤ وأخيرًا مادة شبيهة بالسيراميك، كما تمت تغطية الجسم بورق نحاسي واحد، وتم العثور على العديد من التمائم ونسختين من الخنافس، من بين التمائم الأكثر أهمية وعين حورس.

وأشار إلى أن المفاجآت لا تنتهي عند هذا الحد، حيث عثر بجوار التابوت على آخر أصغر، مع أربعة تماثيل خشبية في الداخل ملفوفة في لفائف الكتان، نقشت على إحدى هذه القطع الخشبية نقوش قصة أوزوريس، إله الموتى المصري، ولم يعرف سر التابوت الصغير حتى الآن.

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