رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينعى الشاعر والناقد يسري العزب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:01 م
هشام عزمي
هشام عزمي
آلاء حسن
طباعة
ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي شاعر العامية والباحث الأكاديمي وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتَّاب مصر الدكتور يسري العزب الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين.

ولد الدكتور يسري العزب عام 1947، بمحافظة الدقهلية، في أسرة مبدعة، كما وصفها بنفسه في حوارات كثيرة أجريت معه، فقد كان أبوه وعمه شعراء فصحى يكتبون القصيدة العمودية والتفعيلية، وقد بدأ قول الشعر وهو ابن ست سنوات، ويقول عن سبب اختياره شعر العاميَّة إنه أراد الاختلاف ليتميز عن أبيه وعمه.

تخرَّج في كلية الحقوق عام 1969، ثم في كلية الآداب عام 1975 بتقدير ممتاز، وحصل على الماجستير عام 1981، بتقدير ممتاز، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985، وعمل أستاذًا للأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة بنها.

ألَّف عددًا من المسرحيات الشعرية وأخرجها ومثَّل في بعضها، ومن أهمها: "تغريبة عبد الرازق الهلالي، ونخلتين في العلالي، وريحة النعناع، ومن أشهر دواوينه: مسافر في التاريخ، وتعد قصيدة "موت أمي" أشهر قصائده.

كما أسهم الراحل في إثراء الحركة الأدبية من خلال ندوة الفجر التي ظل يعقدها لسنوات في نادي الجيزة الرياضي الجمعة من كل أسبوع، وكانت بمثابة ورشة أدبية وتم اكتشاف عدد من مبدعي مصر من خلالها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الفيروس الأخطر
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
المزيد

الثقافة

«بيت العود» و«الحرية للإبداع» يبدآن الدراسة «أون لاين» بالمجان

«الأعلى للثقافة» ينعى الشاعر والناقد يسري العزب

«البحرين للتنمية السياسية» يصدر «اتجاهات الناخبين نحو الشعارات»

الحلقة 11 من رواية «الصديق أبوبكر».. يوم الهجرة