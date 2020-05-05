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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستشفى أبو خليفة» تنفي إنهاء فترة العزل لمصابي كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:25 م
مستشفى أبو خليفة
مستشفى أبو خليفة
مصطفى دياب
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قالت إدارة مستشفى عزل الصحي أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء العزل مصابي فيروس كورونا لا أساس له من الصحة، مؤكدة استمرار المستشفى في عملها بمنطقة عزل، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وطالبت المستشفى، خلال بيان اليوم الثلاثاء، بعدم الانصياع وراء الشائعات، مطالبة المواطنين بتحري الدقة والمصداقية، والوقوف على المزيف منها من الحقيقي، قبل نشرها على مواقع التواصل؛ لأن الشائعات تزعزع الوضع العام للبلد.
«مستشفى أبو خليفة» تنفي إنهاء فترة العزل لمصابي كورونا
«مستشفى أبو خليفة» تنفي إنهاء فترة العزل لمصابي كورونا

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