أحمد مجدي: شخصية «زياد» استفزتني منذ الوهلة الأولى (فيديو)

قال الفنان أحمد مجدى، إن شخصية زياد فى مسلسل "فرصة ثانية" استفزته منذ الوهلة الاولى، لافتًا إلى أن الشخصية تعبر عن أفكار كثيرة موجودة بين الشباب متعلقة بالكبرياء والذكورية وغيرهما.وأضاف أحمد مجدى، خلال لقائه ببرنامج "MBCTrending" المذاع على فضائية "MBC 4"، أن زياد على قدر رومانسيته وحساسيته إلا أنه أنانى جدًا، وغير مخلص، مشيرًا إلى أن دور آيتن عامر في المسلسل موجود فى الواقع وهى شخصية البنت التى تعانى من هوس الحب.وأشار إلى أن "زياد" يحب بطريقته و"ريهام" التى تجسد دورها آيتن عامر تحب بهوس وتعلق شديد، مضيفًا أن شخصية ياسمين صبرى مميزة وتأتى فى المقدمة قبل أى شيء، منوها بأن زياد غير مقتنع أنه أخطأ نهائيًا فى حق ياسمين صبرى، مؤكدًا أن شخصية "زياد" فى المسلسل سوف يحدث بها تغيرات مفاجئة فى الأيام المقبلة.