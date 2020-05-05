تضامن الشرقية: 1245 كرتونة مواد غذائية ودواجن لأسر العزل الصحي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، عن تدعيم جمعية الهلال الأحمر والإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بـ 1245 كرتونة مواد غذائية و135 دجاجة مقدمة من المديرية لتوزيعها على الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا ولسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل، وحرصا على توفير سبل الراحة المعيشية لهم.ومن جانبه، أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت المديرية بتقديم عدد 200 كرتونة مواد غذائية و135 دجاجة لجمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى توزيع 55 كرتونة مواد على 19 إدارة اجتماعية بإجمالي 1045 كرتونة لتوزيعها علي الأسر الخاضعة لاجراءات العزل الصحي، تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشئون الصحية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذه معهم طوال فتره الحجر الصحي.وأوضح أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضريين من تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن تكثيف حملات التوعية وأعمال التطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة والتطبيق الحاسم للاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس توفير حياة كريمة لهم