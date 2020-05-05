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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تنعى شاعر العامية يسرى العزب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:16 م
يسرى العزب
يسرى العزب
حسام الضمرانى
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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر الكبير الدكتور يسرى العزب الذى غيبه الموت اليوم الثلاثاء، 5 مايو عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت "عبدالدايم" إن شعر العامية فقد أحد أهم مبدعيه، والذى ترك الكثير من الابداعات المميزة وطالما اكتشف أدباء ورعاهم، مشيرة إلى أنه لقب بحبيب أدباء الأقاليم لاهتمامه باكتشاف الموهوبين منهم وتوجيههم.

يذكر أن الشاعر الدكتور يسرى العزب ولد عام 1947 بقرية ديمشلت التابعة لمحافظة الدقهلية، وكان والده شاعرًا كلاسيكيًا يكتب الفصحى، بينما عمه الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة، رغم أزهريته، وصل إلى عمادة كلية اللغة العربية. حصل على الإعدادية الأزهرية المعادلة عام 1962، ثم الثانوية العامة سنة 1964، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1969، وفى كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف، نال درجة الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985، وكتب عدة مسرحيات شعرية وأخرجها ومثل فيها، منها "تغريبة عبرازق الهلالى" وأصلها عبد الرازق، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين فى العلالى" و"ريحة النعناع وغيرها.

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