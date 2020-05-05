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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية: أزلنا مخالفات عن 4 مليون متر مربع خلال 40 يومًا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:14 م
وزير التنمية
وزير التنمية
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلي، أن إجمالى ما تم إزالته بالمحافظات من تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضى وأملاك الدولة منذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 مارس الماضى حتى 4 مايو الجارى، بلغت حوالى 4 مليون و267 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و14528 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى اليوم الثلاثاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والمخالفات الزراعية والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال الظروف الحالية التى تمر بها الدولة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مبانى وأسوار وكذا بالزراعة عليها.

وقال شعراوى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن نجحت فى القيام بـ5579 حالة إزالة للتعديات على أملاك وأراضى الدولة خلال 41 يومًا منذ بداية إزالة التعديات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة 4367 حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد حوالى 4 مليون متر و267 ألف متر حتى 4 مايو الجارى، كما تم إزالة 1212 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة على مساحة 14528 فدان ليصل، كما تم إزالة 5180 حالة لمخالفات البناء على مساحة 607 ألف متر مربع، كما تم إزالة 10149 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 3311 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها كافة المحافظات فى إسترداد حقوق ومتتلكات الدولة كاملة خلال الفترة الماضية.

وشدد شعراوى على ضرورة إستمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة فى هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بحسم لأي تعديات فى ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

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