«المالية» تكشف تفاصيل تحقيق فائض أولي بنهاية فبراير

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن تحقيق فائض أوّلي قدره 27.6 مليار جنيه بنسبة 0.6% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير 20192020.وقالت «المالية» إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة حقق نحو 4.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنفس المستوى خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ضوء ارتفاع الإيرادات بنحو 4%، والمصروفات بنحو 7.9% خلال الفترة.وبلغت إجمالي الإيرادات نحو 551.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو فبراير 20192020 لتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 423 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات تمثل 76.6% مدفوعًا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 12.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.1% لتسجل 138.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، حيث ساهم ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بـ7.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.7% لتحقق 40.8 مليار جنيه، مقابل 33.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.كما ارتفعت الضرائب المحصلة من أرباح الشركات الأخرى بـ16.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.4% لتحقق 54 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.على صعيد آخر، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.9%، لتحقق 128.3 مليار جنيه مقابل 117.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.