بشرى تشارك متابعيها بمشهد من «القمر في آخر الدنيا» (فيديو)

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشهدا من مسلسل "القمر في آخر الدنيا".وعلقت بشرى على المشهد، قائلة: "كبسة مرات عمى هطب علينا فى البيت ومجدية نايمة فى مية البطيخ وتسأل ماما فين؟!! #القمر في آخر الدنيا #النهار # دراما صدي البلد #روتانا دراما".وتجسد بشرى في المسلسل دور أم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.كانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبدالله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وآخرين، إخراج رامى إمام.