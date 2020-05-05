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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال رصف طريق ‏أبو الأخضر - كفر موسى عمران بالشرقية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:04 م
رصف
رصف
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال استكمال رصف طريق ‏أبو الأخضر- كفر موسي عمران - العلاقمة " القطاع الأول "، بنطاق مركزي الزقازيق وههيا بطول 7 كيلو متر وبتكلفة 35 مليون و900 ألف جنيه، ‏مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 29 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظه بطول 253 كم وبتكلفة مليار و729 ألف جنيه للوصول الي بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الاعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة، الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدا علي ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالاضافة إلي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.

وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لاجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق ان نسبة تنفيذ استكمال رصف طريق ‏ابو الأخضر - كفر موسي عمران - العلاقمة " القطاع الاول" وصلت الي 90% وجاري الانتهاء من باقي ‏الاعمال ودخول الطريق الخدمة خلال العام الحالي، مشيرًا إلي ان تلك الأعمال تشمل رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين واصحاب السيارات.

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