63472 طالبا بـ«2 ثانوى» أدوا اختبارات اليوم إلكترونيا

تابع خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرفة عمليات الثانوية العامة وتوقيع الاختبارات الإلكترونية، على التابلت، للفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى 20192020.وأدى ٦٣٤٧٢ طالب وطالبة امتحانهم اليوم من المنازل فى مادة (الأحياء) بالنسبة لشعبة العلمية، ومادة (الفلسفة والمنطق) للشعبة الأدبية، وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة.وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.وأكد حجازى، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لم ترد سوى بعض المشكلات البسيطة بالتسجيل التى تم حلها ومعالجتها على الخطوط المتاحة.وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الامتحانات،ك والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب وكذلك وحل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.وأضاف حجازى أن المديرية اتاحت عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) وتطبيق الإسكاى بي، للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة.وأشار حجازي، إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار وتقديم شكوى اثناء الاختبار، وتم نشره على كافة وسائل التواصل المخصصة المديرية والإدارات والمدارس كالآتى: