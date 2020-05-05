ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 200

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 200 حالة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1595 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 30251 حالة.ولفت المتحدث إلى تسجيل 955 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5431.