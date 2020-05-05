أكذوبة الكمامات المجانية تفضح ارتباك أردوغان ورجاله (فيديو)

عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو، لتصريح لـ إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، يعكس مدى التضارب والتخبط والعشوائية التي تعاني منها القيادة التركية في إدارة ملف فيرو كورونا، إذ قال كالين في أحد المؤتمرات:" في تلك اللحظة ليس على جدول أعمالنا بيع الكمامات أو توزيعها بمقابل مادي بل توزيع الكمامات على مواطنينا مستمر بلا مقابل".وأضاف كالين وهو فى حالة ارتباك:" وسيستمر الوضع بعد ذلك وقد اتخذت دولتنا الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع ".بينما صرح رجب طيب أردوغان الرئيس التركي:" أنه حتى يومنا هذا لم نعطِ تصريحات للأسواق ببيع الكمامات ونخطط لإعطائهم التصريح اللازم لبيعها في أماكن يسهل على المواطنين الحصول عليها" ليؤكد أنها لم توزع مجانًا.