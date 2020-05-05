محافظ الشرقية يوجه بالانتهاء من مشروعات تطوير مدينة الزقازيق

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الانتهاء من تطوير وتجميل مدينة الزقازيق، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير مدينة الزقازيق حي أول ثان، بتكلفة مالية تبلغ 15 مليون جنيه "مرحلة أولى" بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الاستثمار الأوروبي.جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير الأعمال فى تنفيذ وتطوير مدينة الزقازيق، حيث شدد على الشركات المسند إليها التنفيذ بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة للعمال وإلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات الواقية أثناء العمل؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم.وتفقد المحافظ أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس بدءا من أمام مجمع الري وصولا لجامعة الزقازيق لتوسعة عرض الطريق، وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين، مؤكدا على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والتي تشمل إقامة مسطحات خضراء وطلاء للأعمدة ودهان البلدورات وتشجير المنطقة، وإنشاء مقاعد لجلوس المواطنين، وذلك لإظهار الطابع الحضاري والجمالي للمدينة.كما تفقد المحافظ أعمال خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع المدينة ورفع تراكمات وقص وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات ورفع كفاءة الطرق لاستعادة الوجه الجمالى والحضاري لشوارع المدينة، موجها بسرعة الانتهاء من تسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية ورفع كفاءة الطرق الجانبيه بالمدينة، استكمالا لتنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة.