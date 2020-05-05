ولاية بافاريا: فتح تدريجي للمطاعم والفنادق

قال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر انه تقرر فتح المطاعم والفنادق تدريجيا بعد اسابيع من الحظر والقيود في خطوة لتخفيف الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا.واضاف زودر: سوف يتم فتح المطاعم والفنادق الخارجيه فى ١٨ مايو والمطاعم الداخلية فى ٢٥ مايو على ان يتم فتح المطاعم كلية فى من ٣٠ مايو.