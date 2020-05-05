ولاية بافاريا: فتح تدريجي للمطاعم والفنادق
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:56 م
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قال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر انه تقرر فتح المطاعم والفنادق تدريجيا بعد اسابيع من الحظر والقيود في خطوة لتخفيف الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا.
واضاف زودر: سوف يتم فتح المطاعم والفنادق الخارجيه فى ١٨ مايو والمطاعم الداخلية فى ٢٥ مايو على ان يتم فتح المطاعم كلية فى من ٣٠ مايو.
واضاف زودر: سوف يتم فتح المطاعم والفنادق الخارجيه فى ١٨ مايو والمطاعم الداخلية فى ٢٥ مايو على ان يتم فتح المطاعم كلية فى من ٣٠ مايو.