الصين: لا توجد إصابات بكورونا لـ 19 يوما متتالية

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين، عدم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بعدوى محلية أو وافدة من الخارج بفيروس "كورونا الجديد" على مدار 19 يوما متتاليا.وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين "شو هجيان" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن سلطات الصحة في بكين لم تبلغ كذلك خلال الفترة سالفة الذكر عن أي حالات إصابة جديدة بدون أعراض، وذلك حتى نهاية يوم أمس.وكانت بكين سجلت 593 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بواقع 419 نتيجة عدوى محلية و174 حالة وافدة من الخارج بالإضافة إلى 9 وفيات، فيما خرج حتى يوم أمس 554 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم.وخفضت بكين مستوى الاستجابة لطواريء الصحة العامة المرتبطة بفيروس "كورونا الجديد" من أعلى مستوى إلى المستوى التالي من بين 4 مستويات، وذلك اعتبارا من 30 أبريل الماضي.