زحام مروري أعلى دائرى مؤسسة الزكاة في اتجاه الهرم

شهد الطريق الدائرى بمنطقة مؤسسة الزكاة اتجاه الهرم، حالة من التكدس المروري وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المروية، وتعزيز الخدمات المرورية بالطريق لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وكثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.وشنت الإدارة حملات الحمولة الزائدة وحملات متجاوزي السرعات المقررة " الرادار"، وكذلك حملات ضبط متعاطي المواد المخدرة حفاظا على سلامة الجميع.