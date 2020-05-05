ميركل تعتزم إعلان استئناف «البوندسليجا» غدًا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلان بدء عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" للحياة مجددا غدا الأربعاء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه بحسب التقارير فإن استئناف اللعب قد يبدأ في 15 مايو الجاري ليكون أول دوري من الدوريات الخمسة الكبرى الذي تعود منافساته منذ بداية وباء كورونا حول العالم.وتوقفت كرة القدم في ألمانيا مؤقتا منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث أصيب 150 ألف شخص بفيروس كورونا في البلاد وتوفي على إثره نحو 6300 شخص جراء المرض هناك.وسيأتي إعلان استئناف البوندسليجا بعدما عقدت لجنة الرياضة بالبرلمان الألماني اجتماعا الأربعاء الماضي وقدمت مقترحها للحكومة.يذكر أن معظم أندية البوندسليجا تتبقى لها 9 مباريات في هذا الموسم، بينما تتبقى 10 مباريات لناديي آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن، ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثاني.