السودان: 100إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ٤ وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٨٦ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٤ ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٧٧٨ حالة، بينها ٤٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٧٠ شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.