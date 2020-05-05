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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 40 مخالفة تموينية بالمنيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:50 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية تموين تتابع باستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على مدي توافر السلع الغذائية والأسعار والقضاء على ظاهرة الاحتكار مع المتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت، عن ضبط 40 مخالفة تموينية متنوعة منها 34 في مجال متابعة المخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبر ناقص الوزن – خبر غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – قضايا تموينية متنوعة)، وضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات بدون صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – قضايا غش تجاري).

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