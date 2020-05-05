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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال: قريبون من إنتاج لقاح لكورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:49 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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قال نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب أصبحت قريبة من انتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد بينيت أنه أجرى زيارة لمعهد "نتسيونا" البيولوجي، أمس الإثنين، ووجد أنه وصل إلى مرحلة مقدمة في تجارب إنتاج لقاح لفيروس كورونا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأربعاء، المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم استمرار انتشاره.

وأعلنت هيئة المنتزهات لدى الاحتلال أنه سيتم إعادة فتح حوالي 20 حديقة ومحمية طبيعية، أمام الزائرين، في إطار خطة رفع القيود رغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت صحة الاحتلال ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16268 حالة، و237 حالة وفاة.

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