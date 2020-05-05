جيش الاحتلال: قريبون من إنتاج لقاح لكورونا

قال نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب أصبحت قريبة من انتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأكد بينيت أنه أجرى زيارة لمعهد "نتسيونا" البيولوجي، أمس الإثنين، ووجد أنه وصل إلى مرحلة مقدمة في تجارب إنتاج لقاح لفيروس كورونا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأربعاء، المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم استمرار انتشاره.وأعلنت هيئة المنتزهات لدى الاحتلال أنه سيتم إعادة فتح حوالي 20 حديقة ومحمية طبيعية، أمام الزائرين، في إطار خطة رفع القيود رغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلنت صحة الاحتلال ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16268 حالة، و237 حالة وفاة.