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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا ووفد تنمية الصعيد يتفقدان مشروعات المنطقة الصناعية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:44 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، عددا من المشاريع بالمنطقة الصناعية، وذلك لبحث سبل إقامة مشروعات إنتاجية، وتنموية بالمحافظة في كافة القطاعات، للاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظة الاقتصادية.

وقام المحافظ ووفد هيئة تنمية الصعيد بتفقد مشروع مجزر الدواجن وعنابر التربية بالمنطقة الصناعية والذي تصل تكلفته إلى 52 مليون جنية، منها 17 مليون لمجزر الدواجن، 35 مليون لعنابر التربية.

رافق المحافظ خلال جولته محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمود سعد المشرف على المنطقة الصناعية ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية.

أكد المحافظ أن مشروع مجزر الدواجن وعنابر التربية، يهدف إلى توفير اللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار منخفضة والحصول على جودة عالية من المنتج النهائي من خلال الذبح بالمجزر، والتي يتم فيه مراعاة شروط الطب البيطري وسلامة الغذاء.

ويقع المشروع على مساحة فدانين، بطاقة إنتاجية 1500 طائر في الساعة، وتشمل المباني 50 % من المساحة الكلية للمشروع ويتكون المشروع من مراحل إنتاجية مختلفة منها منطقة الذبح ونزع الريش، منطقة التعبئة والتغليف، منطقة التبريد وتشمل ثلاجات نفق للتبريد، بالإضافة لعملية تدوير المخلفات بطرق أمنه من خلال الخطوط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي، منطقة الشحن والتفريغ، مباني إدارية أما عنابر التربية فتشمل 12 عنبر على مساحة 16 فدان لاستيعاب قوة إنتاجية 22 ألف طائر في الدورة الواحدة، 3 خطوط للعلف، 4 خطوط لمياه الشرب، عنابر لنظام التهوية والتدفئة.

كما شملت جولة المحافظ ووفد الهيئة، تفقد مصنعين تابعين للتربية والتعليم أحدهما لإنتاج لمبات الليد والثاني لخلايا الطاقة الشمسية وتم تخصيصهما للمدارس الفنية، بهدف صقل مهارات الطلاب من خلال التدريب والإنتاج.

وأكد المحافظ خلال الجولة وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير.

من جانبه أكد اللواء سامي الشناوي ان اللقاء تناول دراسة إقامة مشروعات تنموية في عدد من المجالات، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وأعلن، استعداد الهيئة للبدء في دعم مشروعات تنموية بالمحافظة في مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجله التنمية الاقتصادية، لرفع معدلات النمو، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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