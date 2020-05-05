إياتا: يجب ارتداء كمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلا
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:43 م
وكالاتطباعة
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع
انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران.
وقال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.
انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران.
وقال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.