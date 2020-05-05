إياتا: يجب ارتداء كمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلا

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنعانتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران.وقال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.