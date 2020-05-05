وزير التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين لنهاية مايو

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم للجهات المختصة بمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى آخر الشهر بدلًا من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر، وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.