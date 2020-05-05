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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تخصيص فصل في كتب التاريخ عن بطولات القوات المسلحة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:49 م
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح عن إضافة فصل في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية والإعدادية يؤرخ لبطولات أبناء القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب في سيناء.

وقال النائب في اقتراحه المقدم إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن أبناء مصر البواسل من القوات المسلحة كل يوم يسطرون بأحرف من نور بطولات يجب توثيقها وتعليمها للطلاب في مراحل التعليم الأساسي.

وأشار إلى أن دماء عدد كبير من الشهداء روت أرض سيناء الطاهرة، حيث تم تخليد ذكريات من نجحوا في تحرير الأرض من المحتلين، وآن الأوان أن نسلط الضوء على من ضحوا بأرواحهم من أجل القضاء على الجماعات التكفيرية، موضحا أن الشهداء في الحرب ضد الإرهاب لا يقل عن شهداء الحروب على مر التاريخ، لاسيما أنهم يواجهون عدوا غادرا خسيسا.

ولفت إلى أن ما حققه مسلسل "الاختيار" الذي يروي بطولات الشهيد أحمد المنسي من قبول وتفاعل كبير بين أبناء الشعب المصري، يتطلب إلقاء الضوء على نماذج أخرى مشرفة ضحت بأرواحها فداء لهذا الوطن، قائلا: "مصر زاخرة بمثل هذه النماذج العظيمة".

وأكد أن إضافة فصل في كتاب التاريخ يؤرخ بطولات أبناء القوات المسلحة سيكون له تأثير كبير في غرس روح الولاء والانتماء، ورفض الأفكار الظلامية التي تسعي بعض الجماعات الإرهابية لنشرها في المجتمع المصري.

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