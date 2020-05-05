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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: استثناء شركات وتجار القمح من حدود السحب والإيداع يسهّل عمليات التوريد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:48 م
عمرو غلاب
عمرو غلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا إن قرار البنك المركزى باستثناء الشركات العامة بمجال تسويق القمح، والتجار المتعاملين من حدود السحب والإيداع المقررة، سيؤدى إلى تسهيل المعاملات المالية اللازمة لإتمام تسليم وتوريد المحصول فى مواعيده دون عوائق.

وأكد غلاب، في تصريحات الثلاثاء، أن عمليات وجود حدود للسّحب والإيداع البنكي، تسببت في قيود على التعاملات المالية النقدية وهى السمة الغالبة في المعاملات المالية حاليًا، لافتًا إلى أن وضع هذه القيود يهدف إلى تعزيز التعامل غير النقدى والشمول المالي، لكن نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، والرغبة في تسهيل عمليات التوريد والتسويق لأهم محصول استراتيجى هو القمح.

وأضاف غلاب أن سرعة سداد الحكومة للمستحقات المالية لمورد القمح أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لجني محصول آمن والحفاظ على صحة العاملين، مشيدًا بجهود الحكومة ولجان استلام القمح التي تبذل جهودا كبيرة لإتمام هذه العملية بنجاح رغم الظروف الصعبة.

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