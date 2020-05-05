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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«البرلمان الأفريقي» يشيد بمساعدات مصر للسودان لمواجهة كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:45 م
البرلمان الأفريقي
البرلمان الأفريقي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجّه البرلمان الأفريقي، برئاسة روجيه داندونج، التحية والتقدير لمصر لتَضامنها مع الشعب السوداني الشقيق بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإرسال أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من مصر لمساعدة حكومة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن البرلمان الأفريقى ثمّن هذه المبادرة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين مصر والسودان وشعبي وادي النيل على اعتبار أن هناك وحدة مصير بين القاهرة والخرطوم وأن مصر تعتبر أن أي مساس بالأمن القومى السوداني هو مساس بالأمن القومي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمُسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.

وتأتي تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول قارة أفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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