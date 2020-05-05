ضبط عاطل ببندقية مطموسة الأرقام بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية مطموسة الأرقام، وطلقات نارية وخزن.وتلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا يفيد بضبط "م.أ.ك"،"22 سنة"، عاطل، ومقيم قرية جلبانة بدائرة مركز القنطرة شرق، وبحوزته (سلاح نارى "بندقية آلية "مطموسة الأرقام، و63 طلقة من ذات العيار، وكذلك 3 خزن لذات السلاح).وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.فيما كشفت مصادر بمديرية أمن الإسماعيلية، عن شن عدة حملات، في مختلف أنحاء المحافظة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية.