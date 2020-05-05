البورصة تربح 4.8 مليار جنيه عند الإغلاق

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعاتها الواضحة لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الاسبوع، مدعومة بعمليات شراء مؤسسية للأجانب واستباقية من العرب على أسهم منتقاة بالسوق.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 556 مليار جنيه، وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت ارتفاعًا جماعيًا، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30 " بنسبة 1.05 %، بما يعادل 106 نقطة، ليغلق عند مستوى 10188 نقطة.كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2 %، بما يعادل 25.26 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1175 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 692 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 252.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 27.7 ألف صفقة شراء وبيع.