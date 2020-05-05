محافظ المنوفية يطلق اسم شهيد بئر العبد على مدرسة بالدبايبة

قدم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واجب العزاء لأسرة الشهيد شحاته مصطفى عبد ربه ضابط بالقوات المسلحة ابن قرية الدبايبة مركز بركة السبع والذى استشهد أثناء تأدية عمله جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، والنائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب.حيث قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحو بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن، وأن استمرار العمليات الإرهابية لن يزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة فى الحفاظ على تراب وطننا الغالى، كما أكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين.وتخليدا لذكرى الشهيد ودوره الوطنى أمر محافظ المنوفية بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة عزبة الإصلاح الزراعى للتعليم الأساسى بالدبايبة تخليدًا لذكراه وإجلالًا لما قدمه من تضحيه غالية ودماء ذكية سالت على أرض الوطن، كما توجه بتحية اعتزاز وتقدير لأسر الشهداء الذين قدمو أغلى ما يملكون دفاعا عن أرض الوطن.جدير بالذكر أن الشهيد شحاته مصطفى عبد ربه قد استشهد الخميس الماضى إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة ويبلغ من العمر 42 سنة متزوج وزوجته مدرسة ولديه ولدان مصطفى 8 سنوات ومازن 10سنوات، ولديه 4 من الإخوة الأشقاء ووالده فلاح ووالدته ربة منزل، ويشهد أهالى قريته بالسمعة الطيبة وكرم أخلاقه.