محافظ الجيزة يقود حملة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات

قاد محافظ الجيزة، أحمد راشد، اليوم الثلاثاء، أولى حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء الدقي والعجوزة والطالبية، حيث حرص على المرور على الجراجات بعدد من الشوارع الحيوية، والتي تشهد كثافات مرورية؛ للتأكد من استخدام الجراج في الغرض المخصص له وعدم استخدامه في أي أنشطة أخرى.وذكرت محافظة الجيزة- في بيان اليوم- أن المحافظ تفقد شوارع الثورة والتحرير وسليمان أباظة والبطل أحمد عبدالعزيز ومصدق، ووزارة الزراعة والصيد، موجهًا بمتابعة فتح كافة الجراجات المغلقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومن يقوم بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى، مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله، مع إعداد تقرير يومي بعدد الجراجات التي تم فتحها.كما وجه المحافظ بالمرور الدوري على كافة أعمال المباني التي تتم بموجب ترخيص سبق إصداره، والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات "الجراجات" بالترخيص الصادر، ومتابعة تنفيذها على الطبيعة، طبقًا للاشتراطات والرسومات المحددة.وشدد محافظ الجيزة- خلال الجولة- على منع كافة أشكال التعدي على الطرق، وإزالة تلك التعديات فورًا، وتغريم أى محاولات للإضرار بالطرق والأرصفة التى يتم تطويرها، سواء كانت تتعلق بغسل السيارات، أو استغلال المحال والمعارض للأرصفة لعرض المنتجات.وأكد ضرورة تفعيل القرارات الصادرة بشأن "كلبشة" وتغريم السيارات المتعدية على الطرق العامة والأرصفة، مشددا على أن الطريق حق للمواطن وليس لاستغلاله للمنفعة الخاصة.