الجيش الليبي ينشر قواته داخل وخارج قاعدة الوطية الجوية

أعلنت الكتيبة 134 حماية الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، عن فرض سيطرتها على محيط قاعدة الوطية، مشيرة إلى أنها قامت بنشر العديد من القوات والآليات العسكرية داخل وخارج القاعدة، وذلك بعد تراجع ميليشيات الوفاق لمنطقة العقربية.وأضافت الكتيبة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها جاهزة للرد على أي هجوم عسكري محتمل.وكان الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن في وقت سابق من اليوم، تصدي قوات الجيش لهجوم الحشد الميليشياوي بالقرب من قاعدة الوطية الجوية، وتدمير العديد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لها، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عن السيطرة على القاعدة من قبل قوات الوفاق غير صحيح.