تسجيل إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطن لبناني عائد من الخارج قبل يومين، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 741 حالة ثبتت إيجابيتها من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.وأشارت الوزارة– في بيان اليوم الثلاثاء– إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 206 أشخاص، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ"بي سي آر" وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.ونوَّهت الوزارة بأن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 995 فحصًا للمقيمين داخل لبنان، و479 فحصًا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات "الإجلاء" الجوية الاستثنائية.