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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد: انتظام توريد القمح بإجمالى 2589 طنا للصوامع

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:33 م
قمح
قمح
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى صباح اليوم الثلاثاء ٥ مايو ٢٥٨٩ طنا و٧٦٥ كيلوجرام قمح محلي.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا، بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019، والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ أفدنة وأن لجان استلام القمح موجودة فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.

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